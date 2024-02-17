Insomniac Games, розробник PS5 ексклюзиву про Spider-Man 2, поділився досягненням: гра продалась накладом у 10 мільйонів копій. Загальна кількість проданих ігор у франшизі Spider-Man перетнула 50 мільйонів.

Гра вийшла для PlayStation 5 20 жовтня 2023 року, показала чудовий старт продаж та отримала масу позитивних відгуків як від гравців, так і від критиків.

Вона була номінована в семи категоріях на The Game Awards: гра року, найкраща художня режисура, найкращий сценарій, найкраща акторська гра, найкраща пригодницька гра, інновації в доступності та найкращий звуковий дизайн.

7 березня в грі має з’явитися режим «Нова гра +».