З’явився трейлер майбутнього анімаційного серіалу «Люди Ікс ’97» / X-Men ’97 від Marvel Studios. Проєкт заснований на персонажах Marvel Comics та є продовженням мультсеріалу, який дебютував у 1992 році.

Судячи з інформації на IMDb, перший сезон серіалу складатиметься з 10 епізодів. Відомо також, що прем’єра першого з них відбудеться на стримінговому сервісі Disney+ 20 березня цього року.

Із трейлера можна зробити висновок, що події в новому супергеройському проєкті продовжаться з моменту, де закінчилася історія оригінального серіалу.

Ролі в «Люди Ікс ’97» озвучили: Джордж Буза, Ленор Занн, Катал Дж. Додд, Адріан Хаф, Меттью Уотерсон та інші.