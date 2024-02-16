Нещодавно світу було представлено купе-рестомод Volvo P1800 Cyan GT – і це точно той випадок, коли «автомобіль робили інженери, а не маркетологи».

Адже в основу покладено купе Volvo P1800 1960-х років, яке проходить повне доопрацювання та перетворення силами спеціалістів гоночної команди Cyan Racing. Саме так кілька років тому з’явилось купе Volvo P1800 Cyan, а тепер зустрічаємо його GT-версію.

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Ззовні автомобіль Volvo P1800 Cyan GT вирізняється класичним кузовом P1800, пофарбованим у свіжо-зелений колір, а також прикрашений золотистими деталями та колісними дисками. Всередині – бензиновий 4-циліндровий турбомотор (345 або 414 к.с. залежно від побажань клієнта), що працює у парі з традиційною «механікою» та заднім приводом.

А ще всередині встановлено каркас-підсилювач та регульовану підвіску, що має доволі комфортні налаштування. Саме ця підвіска і є однією з найбільш вагомих відмінностей нового купе Volvo P1800 Cyan GT від «хардкорної» моделі Volvo P1800 Cyan. Крім того, салон нового рестомода Volvo P1800 Cyan GT отримав покращену звукоізоляцію та більш розкішне оздоблення зі шкіри й велюру.

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Отже, вийшов справжній автомобіль GT-класу: стильний, потужний, розкішний, комфортний. Готовий до дальніх подорожей та високих швидкостей. Справжнісінька мрія будь-якого автомобільного фаната!

Аби лише грошей вистачило: купе Volvo P1800 Cyan вже стартує з відмітки близько $480 тис. А ось такий рестомод Volvo P1800 Cyan GT, побудований під індивідуальне замовлення клієнта зі США, за чутками обійшовся в суму близько $700 тис. Ось такі вони, дорогі автомобільні мрії.