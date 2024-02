IGN оприлюднила розширений геймплейний трейлер нової action/RPG No Rest for the Wicked від Moon Studios, авторів популярних метроїдваній Ori and the Blind Forest (2015) та Ori and the Will of the Wisps (2020).

У трейлері можна побачити фірмовий, знайомий нам по серії Ori, графічний стиль Moon Studios, брутальну бойову частину у дусі Dark Souls з камерою у стилі Diablo, а також бій з одним з ігрових босів.

Moon Studios обіцяє гравцям незабутню епічну сагу, створений вручну світ, складну бойовку та навіть «заново винайти жанр action/RPG». Подивимось. Більше про No Rest for the Wicked, яка має вийти на Windows ПК у Steam, Xbox Series X|S та PlayStation 5, мають розповісти під вже 1 березня 2024 р.