No Man’s Sky – дійсно феноменальна гра. Розробникам вдалося спершу змусити всіх повірити у свої обіцянки, потім розчарувати, а потім знову завоювати довіру гравців після років тяжкої роботи. Вже 7 років Hello Games працюють над наповненням гри.

Розробники представили чергове безплатне оновлення Omega. Воно додає нові процедурно згенеровані квести, можливість керувати кораблем «Дредноут», нову експедицію «Омега».

Експедиція триватиме чотири тижні, починаючи 15 лютого, і буде доступна для гри в межах безплатних вихідних. Гра вже доступна на всіх платформах до 20:00 понеділка, 19 лютого. Весь прогрес, досягнутий під час вільного доступу, буде збережений та перенесений у повну версію гри у разі покупки.