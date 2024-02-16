Google оголосив про ініціативу з надання інструментів на основі штучного інтелекту та інвестицій для посилення безпеки в інтернеті. Про це пише Bloomberg.

Все через те, що нові технології все частіше використовують не лише для захисту від кіберзлочинів, а й для того, щоб їх здійснювати.

Тому компанія представить новий ресурс з відкритим вихідним кодом на базі штучного інтелекту, який використовуватиме ідентифікацію типу файлу для виявлення шкідливого програмного забезпечення.

Інструмент, який вже використовується для захисту таких продуктів, як Gmail і Google Drive, буде доступний безплатно.

Також на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині Google випустить документ з описом того, як вона використовує ШІ для кіберзахисту. У ньому також буде й пропозиція плану щодо досліджень у галузі ШІ.

Крім цього, Google оголосив про додаткові інвестиції в дослідницькі гранти та партнерства для просування ініціатив в галузі кібербезпеки з використанням ШІ. Йдеться також про проведення семінарів з кібербезпеки, включаючи модулі, орієнтовані на ШІ.