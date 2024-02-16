На сервісі GOG.com можна безплатно забрати легендарні перегони на знищення FlatOut.

Нагадаємо, оригінальний FlatOut вийшов 20 років тому, у 2004 році, і попри досить посередні оцінки критиків здобув любов гравців та заснував цілу серію ігор, остання з яких, FlatOut 4: Total Insanity, вийшла у 2017 році.

На жаль, після того, як Bugbear Entertainment припинила працювати над серією, вона втратила свій шарм. На щастя у 2018 р. студія Bugbear випустила духовного нащадка FlatOut – перегони Wreckfest, які й досі отримують регулярні оновлення.

Оригінальна FlatOut буде безплатною на GOG.com ще протягом доби.