Стали відомі всі переможці церемонії нагородження DICE Awards 2024. Це – вже 27 щорічна церемонія, яка проходить з 1998 року. Baldur’s Gate 3 вкотре отримала чимало нагород, зокрема й Гру року.

Весь перелік переможців:

  • Гра року: Baldur’s Gate 3;
  • Видатні досягнення для інді гри: Cocoon;
  • Видатне досягнення в сюжеті: Baldur’s Gate 3;
  • Видатне досягнення в геймдірекшені: Baldur’s Gate 3;
  • Видатне досягнення в геймдизайні: Baldur’s Gate 3;
  • Онлайн гра року: Diablo IV;
  • Мобільна гра року: What the Car?;
  • Екшн гра року: Marvel’s Spider-Man 2;
  • Пригодницька гра року: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Гра року для сім’ї: Super Mario Bros. Wonder;
  • Файтинг року: Street Fighter 6;
  • Гоночна гра року: Forza Motorsport;
  • RPG року: Baldur’s Gate 3;
  • Спортивна гра року: MLB The Show 23;
  • Стратегія/симулятор року: Dune: Spice Wars;
  • Гра року для доповненої реальності: Asgard’s Wrath 2;
  • Технічне досягнення у доповненій реальності: Horizon: Call of the Mountain;
  • Видатне технічне досягнення: Marvel’s Spider-Man 2;
  • Видатне досягнення в анімації: Marvel’s Spider-Man 2;
  • Видатне досягнення в художній режисурі: Alan Wake 2;
  • Видатне досягнення за персонажів: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2;
  • Видатне досягнення за саундтрек: Marvel’s Spider-Man 2;
  • Видатне досягнення за музичний дизайн: Marvel’s Spider-Man 2;

Загалом на DICE Awards 2024 Marvel’s Spider-Man 2 отримав найбільше нагород – 6, Baldur’s Gate 3 відстає на одну позицію з 5 нагородами.