Стали відомі всі переможці церемонії нагородження DICE Awards 2024. Це – вже 27 щорічна церемонія, яка проходить з 1998 року. Baldur’s Gate 3 вкотре отримала чимало нагород, зокрема й Гру року.
Весь перелік переможців:
- Гра року: Baldur’s Gate 3;
- Видатні досягнення для інді гри: Cocoon;
- Видатне досягнення в сюжеті: Baldur’s Gate 3;
- Видатне досягнення в геймдірекшені: Baldur’s Gate 3;
- Видатне досягнення в геймдизайні: Baldur’s Gate 3;
- Онлайн гра року: Diablo IV;
- Мобільна гра року: What the Car?;
- Екшн гра року: Marvel’s Spider-Man 2;
- Пригодницька гра року: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Гра року для сім’ї: Super Mario Bros. Wonder;
- Файтинг року: Street Fighter 6;
- Гоночна гра року: Forza Motorsport;
- RPG року: Baldur’s Gate 3;
- Спортивна гра року: MLB The Show 23;
- Стратегія/симулятор року: Dune: Spice Wars;
- Гра року для доповненої реальності: Asgard’s Wrath 2;
- Технічне досягнення у доповненій реальності: Horizon: Call of the Mountain;
- Видатне технічне досягнення: Marvel’s Spider-Man 2;
- Видатне досягнення в анімації: Marvel’s Spider-Man 2;
- Видатне досягнення в художній режисурі: Alan Wake 2;
- Видатне досягнення за персонажів: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2;
- Видатне досягнення за саундтрек: Marvel’s Spider-Man 2;
- Видатне досягнення за музичний дизайн: Marvel’s Spider-Man 2;
Загалом на DICE Awards 2024 Marvel’s Spider-Man 2 отримав найбільше нагород – 6, Baldur’s Gate 3 відстає на одну позицію з 5 нагородами.
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