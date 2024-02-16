Стали відомі всі переможці церемонії нагородження DICE Awards 2024. Це – вже 27 щорічна церемонія, яка проходить з 1998 року. Baldur’s Gate 3 вкотре отримала чимало нагород, зокрема й Гру року.

Весь перелік переможців:

Гра року: Baldur’s Gate 3;

Видатні досягнення для інді гри: Cocoon;

Видатне досягнення в сюжеті: Baldur’s Gate 3;

Видатне досягнення в геймдірекшені: Baldur’s Gate 3;

Видатне досягнення в геймдизайні: Baldur’s Gate 3;

Онлайн гра року: Diablo IV;

Мобільна гра року: What the Car?;

Екшн гра року: Marvel’s Spider-Man 2;

Пригодницька гра року: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Гра року для сім’ї: Super Mario Bros. Wonder;

Файтинг року: Street Fighter 6;

Гоночна гра року: Forza Motorsport;

RPG року: Baldur’s Gate 3;

Спортивна гра року: MLB The Show 23;

Стратегія/симулятор року: Dune: Spice Wars;

Гра року для доповненої реальності: Asgard’s Wrath 2;

Технічне досягнення у доповненій реальності: Horizon: Call of the Mountain;

Видатне технічне досягнення: Marvel’s Spider-Man 2;

Видатне досягнення в анімації: Marvel’s Spider-Man 2;

Видатне досягнення в художній режисурі: Alan Wake 2;

Видатне досягнення за персонажів: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2;

Видатне досягнення за саундтрек: Marvel’s Spider-Man 2;

Видатне досягнення за музичний дизайн: Marvel’s Spider-Man 2;

Загалом на DICE Awards 2024 Marvel’s Spider-Man 2 отримав найбільше нагород – 6, Baldur’s Gate 3 відстає на одну позицію з 5 нагородами.