Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає легалізацію медичного канабісу. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Згідно з нею, документ було повернуто з підписом Президента 13 лютого.

Йдеться про закон «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

Документ передбачає законодавчі зміни, які дозволяють вживати канабіс у медичних цілях, для лікування захворювань або полегшення симптомів у пацієнтів.

Минулого липня Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. А вже в грудні народні депутати ухвалили документ у другому читанні. Закон набуде чинності через пів року після оприлюднення.