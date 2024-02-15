Бета-версія нового застосунку Ubisoft для ПК – Ubisoft Connect PC Beta, була анонсована та запущена влітку 2023 р. Зараз Ubisoft сповістила користувачів, що ця версія стає єдиною доступною гравцям і можливості перемкнутися на стару Ubisoft Connect більше не буде.

Зміни почнуть впроваджувати в окремих країнах і поступово вони пошириться по всьому світу, щоб таким чином забезпечити плавний перехід. При цьому Ubisoft Connect PC поки що збереже тег «Бета» у назві, оскільки Ubisoft продовжує розробляти та вдосконалювати додаток, впроваджувати нові функції та виправляти помилки.

Зараз бета-версія має таку ж саму функціональність, як і попередня версія Ubisoft Connect для ПК. Крім того, бета має оновлений інтерфейс, перероблену ігрову бібліотеку, загальні покращення зручності використання та продуктивності.

Зауважимо, що в беті Ubisoft Connect ще у 2023 р. з’явилася українська мова інтерфейсу. Нагадуємо, що її варто ввімкнути. До речі, раніше застосунок Ubisoft Game Launcher/Uplay, який у 2020 р. отримав нову назву Ubisoft Connect, розробляти у київському офісі Ubisoft.