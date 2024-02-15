Stability AI представила нову модель для генерації зображень. Вона називається Stable Cascade та має бути швидшою та потужнішою за Stable Diffusion. Про це пише The Verge.

Stable Cascade здатна створювати зображення та пропонувати різні його варіації. Також вона може домальовувати картинки та генерувати зображення з ескізів.

Одна з особливостей Stable Cascade полягає в тому, що це – фактично три різні моделі машинного навчання, які покладаються на архітектуру Würstchen. Такий підхід має забезпечити швидшу роботу та вищу якість результату.

За інформацією Stability AI, для створення зображення моделі Stable Cascade знадобиться лише 10 секунд порівняно з 22 секундами, які треба попередній моделі.

Нагадаємо, що в листопаді Stability AI офіційно представила генеративну модель для створення коротких відео Stable Video Diffusion. В її основі лежить модель Stable Diffusion для створення зображень за допомогою текстових підказок.