Пам’ятаєте трейлер Silent Hill 2 Remake з демонстрацією ігрового процесу зі State of Play від Sony? Трейлер був розкритикований в основному через непривабливий візуальний ряд і загальне відчуття бюджетності.

Але сюрпризом стало те, що серед критиків опинився навіть Пьотр Бабієно (Piotr Babieno) – чинний директор Bloober Team, безпосередніх розробників Silent Hill 2 Remake. Бабієно вже не вперше вказав, що маркетингом гри займається виключно Konami та відповідальність несе саме видавець, а не розробники.

«Безумовно, цей трейлер не відображає духу гри, – сказав Бабієно. – Трейлер не демонструє ні того, що було раніше [в оригінальній грі], ні того, що ми створюємо зараз. Ми намагаємося відобразити романтичне бачення гри, яка дебютувала 22 роки тому. Ми думаємо, що коли гравці побачать справжній геймплей, справжню гру, вони оцінять її зовсім по-іншому», – зауважив він.

Незручна та «дерев’яна» бойова система може відчуватися доречною у грі жанру survival horror. Але для цього вона має поєднуватися з іншими елементами ігрового процесу, працюючи на створення напруги та саспенсу. Хоч і в динамічному бойовому трейлері вона може виглядати кострубато.

Чекаємо на PS5 та PC у 2024.