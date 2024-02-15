Нещодавно в App Store з’явилася гра Kiwi, в описі якої йшлось, що користувачам потрібно знаходити 10 відмінностей між картинками. Насправді ж це був додаток для піратського перегляду фільмів, який обігнав навіть Netflix та інші стримінгові сервіси в топі розважальних застосунків.

Як пише Wired, додаток Kiwi мав великий асортимент піратського контенту та не вимагав жодних передплат чи реєстрації. Користувачам було достатньо просто запустити застосунок та обрати фільм чи серіал, який вони хочуть подивитися. Натомість користувачі постійно бачили рекламу онлайн казино.

У додатку було чимало нових фільмів, серед яких і багато новинок, як от нещодавній фільм від Мартіна Скорсезе – «Вбивці квіткової повні» / Killers Of The Flower Moon. Хоча стрічка й була в дуже поганій якості, інші фільми можна було дивитися з хорошою картинкою та звуком.

Проте довго Kiwi в топі не протримався, адже Apple вже видалила його з App Store, де застосунок мав оцінку 4 та понад 100 відгуків, у яких користувачі не соромились згадувати, що це сервіс для піратського перегляду фільмів та серіалів.