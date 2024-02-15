Це важко назвати повноцінним «фейсліфтом», проте дрібних змін для автомобіля Nissan Juke назбиралося чимало. Ось вони одночасно й втілилися в моделі Nissan Juke N-Sport.

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До речі, найперше, зверніть увагу на появу нової комплектації N-Sport: якогось надпотужного двигуна тут немає, навіть навпаки – гібридна версія (що не представлена в Україні) та бензиновий 1-літровий двигун DIG-T (що представлений в Україні) залишилися без змін. А ось решта…

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По-перше, в гаму Nissan Juke повернувся насичений та яскравий жовтий колір кузова. По-друге, дещо змінилася решітка радіатора та фірмова лінія між фарами. По-третє, кросовер Nissan Juke отримує різноманітні 17-19-дюймові колісні диски залежно від комплектації. Для новинки Nissan Juke N-Sport, звісно ж, пропонуються максимальні «дизайнерські» чорно-глянцеві 19-дюймові колеса.

Чимало змін відбулось і в салоні автомобіля Nissan Juke. Наприклад, верхня частина панелі тепер переоформлена, з’явилися нові дефлектори вентиляції та кольорове «крило», що огинає новий 12,3-дюймовий дисплей – він буде доступний, починаючи з середніх комплектацій. Крім того, відтепер в салоні Nissan Juke може бути не один, а одразу два великих 12,3-дюймових дисплеї: ще один використовується як цифрова панель приладів.

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Нарешті, для оздоблення салону Nissan Juke додано нові варіанти шкіри з прострочуванням, дещо змінено підлокітник, навіть покращено камеру заднього огляду (було 0,3 МП – стало 1,3 МП) для чіткішої картинки на новому дисплеї.

Виробництво оновленого кросовера Nissan Juke включаючи нову комплектацію Nissan Juke N-Sport стартує вже незабаром. Новинка має з’явитися в Україні навесні-влітку поточного року.