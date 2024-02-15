Напередодні можливо анонсу прозорого ноутбука Lenovo, який очікується на Mobile World Congress у Барселоні, відомий інсайдер Еван Бласс поділися новим концептом пристрою. Про це пише The Verge.

Here's another look at that transparent laptop concept Lenovo's bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q — Evan Blass (@evleaks) February 15, 2024

Раніше повідомлялось, що ноутбук матиме повністю пласку клавіатуру чутливу до дотиків. Крім того, на фото біля ноутбуків також показаний стилус, тож теоретично ноутбук може мати не лише прозорий, а й сенсорний екран.

Поки що офіційних підтверджень того, чи справді Lenovo покаже подібний пристрій на майбутній MWC немає. Прозорі екрани вже не є новинкою, однак їх реалізацій в ноутбуках може бути дещо дивною й не зовсім зрозуміло, для чого їх можна застосовувати.

Samsung показували концепт ноутбука з прозорим екраном ще у 2010 році, а на останній CES, яка проходила у січні, LG представила прозорий телевізор, який надійде у продаж пізніше цього року.