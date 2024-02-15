Пошуковик DuckDuckGo, відомий акцентом на конфіденційності, випустив у своєму браузері нову функцію «Синхронізація та резервне копіювання». Вона дозволяє синхронізувати паролі, закладки та вибране на всіх ваших пристроях, повідомляє The Verge.

Для цього не потрібен ні обліковий запис, ні вхід. Компанія заявляє, що ніколи не бачить, що ви синхронізуєте. Сам процес відбувається за допомогою QR-коду. Також створюється резервний код для випадків втрати пристрою, який зберігається локально.

Користувачі зможуть синхронізувати закладки, паролі, «обране», тобто ярлики сторінок нових вкладок і налаштування служби захисту електронної пошти між пристроями та браузерами.

DuckDuckGo посилається на політику конфіденційності Google щодо використання сервісу синхронізації в Chrome, який використовує агреговані та анонімні синхронізовані дані браузера для поліпшення інших продуктів і послуг Google.

DuckDuckGo заявляє, що ключ шифрування для синхронізації зберігається тільки локально на ваших пристроях і що він не має доступу до ваших паролів або інших даних.

Це нововведення може значно спростити ухвалення рішення про перехід для людей, які вже давно придивлялись до браузера.