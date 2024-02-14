Компанія Waymo відкликає програмне забезпечення своїх транспортних засобів після ДТП у 2023 році. У цьому випадку «відкликання» означає оновлення ПЗ. Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох роботаксі Waymo, яка трапилася у Феніксі. Тоді ці авто «зіткнулися» з одним і тим же пікапом на буксирі.

Інцидент трапився 11 грудня минулого року. За даними Waymo, пікап буксирували неправильно. Очевидно, евакуатор не зупинився після першого інциденту, і за кілька хвилин з пікапом зіткнувся інший автомобіль Waymo.

Примітно, що компанія не конкретизувала, що саме мається на увазі під «зіткненням». Але тут зауважили, що в результаті ДТП ніхто не постраждав. Після проведеного розслідування з’ясувалося, що ПЗ Waymo неправильно передбачило майбутні рухи пікапа.

Компанія розробила і затвердила виправлення для свого програмного забезпечення, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Оновлення почали розгортати 20 грудня.

Нагадаємо, що безпілотний автомобіль Waymo було знищено у Сан-Франциско. Інцидент стався у китайському кварталі 11 лютого.