Безпілотний автомобіль Waymo було знищено у Сан-Франциско. Інцидент стався у китайському кварталі 11 лютого. Про це повідомляє The Verge.

Подія трапилася ввечері – тоді людина застрибнула на капот безпілотного таксі та розбила лобове скло. Після цього натовп оточив машину, облив її фарбою, розбив вікна та зрештою підпалив її.

За інформацією The Autopian, пожежна служба прибула на місце інциденту за декілька хвилин. Але на той час полум’я вже повністю охопило автомобіль Waymo.

Представник компанії повідомив, що під час події авто нікого не перевозило. Також тут уточнили, що полум’я було спровоковане феєрверком, який кинули всередину машини.

Водночас у департаменті поліції Сан-Франциско підтвердили, що на момент прибуття поліції авто вже горіло. При цьому повідомлень про постраждалих не надходило.

На деяких відео, які публікували в інтернеті, можна побачити, як розгорталися події того вечора.

Ситуація сталася після ДТП за участі безпілотного авто Cruise. Торік у Сан-Франциско стався інцидент, коли кероване людиною авто збило жінку та залишило місце ДТП. Після цього роботаксі Cruise теж наїхало на постраждалу та протягло її за собою ще на кілька метрів. Після цього влада Каліфорнії анулювала ліцензію Cruise.

Недавно в General Motors заявили про наміри скоротити витрати на підрозділ роботаксі Cruise у 2024 році приблизно на $1 млрд. Проте компанія залишається прихильною до проєкту безпілотного водіння, вона «переорієнтує та перезапустить Cruise».