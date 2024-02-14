Працівники Ubisoft у французьких офісах в Аннесі, Монпельє та Парижі вийшли на страйк через провал щорічних переговорів щодо підняття зарплати. Про це пише GamesIndustry.biz.

Страйк проходить з ініціативи французької ігрової профспілки STJV. Про намір провести страйк спілка оголосила ще 1 лютого.

«Останніми тижнями в кількох підрозділах Ubisoft у Франції відбулися обов’язкові щорічні переговори щодо заробітної плати, і STJV, звичайно ж, був присутній. Попри узгоджені зусилля профспілок знайти прийнятний компроміс, переговори зайшли в глухий кут. Під приводом суто довільної політики скорочення витрат керівництво другий рік поспіль запропонувало бюджет підвищення нижче рівня інфляції», – написали представники STJV в оголошенні.

Керівництво компанії має на меті заощадити €200 мільйонів протягом наступних двох років коштом меншого бюджету на виробництво ігор. Працівники та учасники профспілки протестують проти цього рішення.

Один з працівників французького офісу Ubisoft в інтерв’ю для сайту Gamekul сказав наступне:

«Коли ви студія, яка займається розробкою ігор, правильним шляхом заробітку буде робити відео ігри у найкращих умовах, щоб вони виходили хорошої якості. Гроші у капіталістичному контексті заробляються не шляхом економії на працівниках, які розробляють їх, або на інструментах, які вони використовують. Працівники хочуться пишатися тим, що вони випускають. Добре працювати дозволяють не труднощі з оплатою оренди чи робота в поганих умовах».

Нагадуємо, що раніше STJV також повідомляла про погані умови роботи в іншій французькій компанії – Don’t Nod Entertainment.