Французька ігрова профспілка STJV розповіла, що всередині компанії Don’t Nod Entertainment SA, творців Life is Strange та нової Banishers: Ghosts of New Eden, все доволі погано. Працівники незадоволені керівництвом та умовами роботи.

«Don’t Nod відома своїми розповідними іграми, які порушують питання інклюзії та різноманітності. Офіційний сайт стверджує, що «турбота один про одного лежить в основі всього, що ми робимо, і є центральною темою наших цінностей». На жаль, як це часто трапляється в індустрії відеоігор, ці цінності не застосовуються на практиці, попри те, що вони часто висвітлюються в корпоративних комунікаціях і в пресі», – написали STJV.

За словами профспілки, компанія почала роботу над багатьма новими проєктами, однак керівництво не може впоратись зі своїми обов’язками, що створює багато проблем та викликає стрес у працівників.

SJTV виділяє чотири основних проблеми компанії:

дуже часто змінюються дедлайни

інформація та вказівки, надані командам, є суперечливими

співробітників переміщують з однієї команди в іншу без довгострокового бачення проєктів

виснажлива реорганізація, на повну реалізацію якої пішло більше року, залишає цілі команди у невизначені

Один з нещодавніх проєктів компанії, Jusant, отримав чимало позитивних відгуків від спільноти та, проте, провалився комерційно, через що команду просто розкинула на інші проєкти.

Про останнє перенесення Banisher: Ghost of New Eden, яка вийшла 13 лютого та отримала позитивні відгуки від гравців, команда дізналась за пів години до офіційного оголошення в соціальних мережах.

SJTV також стверджує, що керівництво компанії забороняло профспілці спілкуватися з працівниками Don’t Nod. Доходить до того, що керівництво вдає наче вони не розуміють листи SJTV щодо переговорів.

Крім того, за повідомленням профспілки чимало працівників Don’t Nod вважають, що у них занадто важка робота, яку належним чином не оцінюють та не визнають. Також половина працівників не схвалює стратегію компанії.

SJTV також стурбована тим, що працівники дуже часто говорять, що вони захворіли або беруть лікарняні через важкі умови роботи.

Don’t Nod поки ніяк не прокоментувала ситуацію