Slack отримав оновлення з новими функціями на основі штучного інтелекту, які допоможуть користувачам швидше знаходити інформацію.

Пошук потрібної інформації стане набагато простішим з допомогою ШІ. Замість пошуку по ключовій фразі, запит можна буде написати своїми словами та отримати відповідь на основі зібраних даних.

За допомогою штучного інтелекту користувачі зможуть швидко підсумувати всі нові повідомлення в каналах. ШІ також зможе розрізняти розмови на різні теми та підсумовувати кожну з них окремо.

Подібна функція буде доступна й для підсумовування тредів. За словами компанії, це має допомогти швидше знайти потрібну інформацію у треді, ігноруючи непотрібні повідомлення.

Компанія запевняє, що використання їх штучного інтелекту є цілком безпечним. Штучний інтелект працює на довіреній інфраструктурі та не використовуватиме дані для тренування мовних моделей.

Крім того, інформацію, яку буде показувати ШІ, братиметься лише з каналів, до яких користувач має доступ.

Нові функції вже доступні для користувачів з планом Enterprise, проте поки що штучний інтелект працюватиме лише з інформацією англійською мовою.