2K може стати розробником наступної офіційної гри FIFA. Раніше повідомлялося, що видавець роками придивлявся до ліцензії на FIFA.

2023 рік став першим роком без нової гри FIFA за останні три десятиліття. З моменту свого заснування в 1993 році серію розробляла й видавала Electronic Arts. FIFA та EA Sports вирішили припинити своє партнерство у 2022 році після того, як остання виявила небажання платити ліцензійні відрахування, яких вимагала федерація футболу. Після цього EA випустила останню частину франшизи, передбачену чинним контрактом, – FIFA 23, яка вийшла у вересні 2022 року.

І поки компанія продовжувала вкладати свій досвід у футбольні симулятори, працюючи над новоствореною серією EA Sports FC, FIFA вирішила почати пошуки нового партнера-розробника. За неофіційною інформацією, компанія знайшла такого партнера у 2K.

Ці чутки запустив користувач платформи Х Kurakasis. Хоча ця людина ніколи не стверджувала, що володіє інсайдерською інформацією про індустрію, вона має багаторічний досвід знаходити сенсації на кшталт назви нової гри про Індіану Джонса з відкритих джерел.

Аналіз Game Rant історії подачі заявок на інтелектуальну власність компанії 2K та її материнської компанії Take-Two Interactive не виявив жодної активності, яка б вказувала на те, що 2K планує розробку гри FIFA. Сама FIFA також не подавала заявок на реєстрацію торгових марок, пов’язаних з відеоіграми, після свого розриву з EA. Але керівний футбольний орган вже підтвердив, що нова гра FIFA буде створена без участі EA.

Взагалі розробка нової FIFA за участю 2K не є ані неймовірною, ані новою. З одного боку, компанія може похвалитися великим досвідом створення спортивних симуляторів, а її портфоліо включає дуже успішні франшизи, такі як NBA 2K, PGA Tour 2K і WWE 2K. Були також ознаки того, що 2K розглядала можливість купівлі ліцензії на FIFA ще до того, як EA офіційно вирішила не продовжувати свої ексклюзивні права.