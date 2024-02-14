Останнім часом компанія Chrysler перебувала у відверто сумному становищі: скорочення модельного ряду, відсутність новинок та планів на майбутнє. Але концепт-кар Chrysler Halcyon наче дає свіжий подих для подальшого розвитку – це саме той продукт, який дозволяє сміливо дивитися в завтрашній день!

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Звісно, концепт Chrysler Halcyon є лише концептом. Наприклад, незвичний формат відкривання дверцят для зручної посадки в салон, напевно, так і лишиться особливістю саме концепту. Проте формат салону «2+2» та інші знайдені ідеї можуть втілитися в серійну модель.

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Так, варто відзначити панорамний огляд 360 через колові вікна та використання проєкційного дисплея з «доповненою реальністю». Все це зроблено не дарма – адже в концепт Chrysler Halcyon закладена можливість автономного руху LEVEL 4: тобто, майже повна автономність, кермо потрібно лише для екстрених випадків. Тому не лише пасажири, але й водій може відпускати керування та просто розглядати природу.

Ще однією особливістю концепту Chrysler Halcyon є рухомий 15,6-дюймовий дисплей. Він може виступати як центральний елемент передньої панелі або ховатися донизу – щоб не порушувати візуальну гармонію інтер’єру.

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Нарешті, звісно, концепт-кар Chrysler Halcyon є електромобілем. Опис лише загальний, але вже зараз відомо про використання платформи STLA Large та 800-вольтову електричну архітектуру. Також заявлена функція DWPT для високопотужної бездротової зарядки акумулятора.

Й це дуже великий натяк на майбутнє, в якому компанія Chrysler планує випустити свій електромобіль «нової ери» вже у 2025 році та повністю перейти на електромобілі у 2028 році. Схоже, що початок цього майбутнього дає саме концепт-кар Chrysler Halcyon.