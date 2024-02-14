Після остаточного закриття Е3 ніша великого відеоігрового свята залишалася незайнятою, тож не дивно, що такий гігант як IGN вирішив зайти на нову для себе територію.

Сьогодні IGN оголосив, що цього літа в Лос-Анджелесі відбудеться IGN Live – триденний фан-захід, в якому візьмуть участь творці ігор та розваг, розробники, видавці та ентузіасти.

Подія відбудеться на початку червня, і хоча учасники ще не оголошені, наразі вона обіцяє включати таланти світового класу, вечірки, можливості для продуктивних знайомств та унікальні атракції від кураторського списку провідних експонентів у сфері ігор та розваг.

Подія включатиме прямі трансляції IGN, турніри, «перший погляд» на нові релізи та панелі за участю гедлайнерів з ігор, телебачення, кіно та інших галузей. Частина коштів від продажу квитків піде на благодійність через Humble Bundle.

IGN Live стане одним із компонентів щорічного заходу «Літо ігор», який проходить у цифровому форматі з 2020 року і традиційно включає низку ігрових анонсів, виступів знаменитостей, інтерв’ю та інших презентацій. Окрім очного заходу, IGN Live також транслюватиме свої презентації на консолях, мобільних додатках та на каналах IGN.

«IGN Live відповідає місії та історії IGN, – сказала президентка IGN Яель Проу (Yael Prough). – Протягом майже трьох десятиліть ми підтримуємо спільноти, що роблять найрізноманітніші та найулюбленіші ігри та розваги актуальними. Фанати та партнери озвучили свій запит на фізичний простір, де спільнота може зібратися разом, щоб відсвяткувати найцікавіші інновації в індустрії».

Ви можете зареєструватися для отримання додаткової інформації про IGN Live на офіційному сайті.