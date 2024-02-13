Творці Wunderlist випустили новий застосунок для продуктивності – Superlist. Додаток вже доступний для використання на Android, iOS, MacOS та у вебверсії. Про це пише The Verge.

Wunderlist у 2015 році придбала Microsoft для того, щоб перетворити додаток у Microsoft To-Do. Такий ребрендинг означав закриття Wunderlist, але команда, яка працювала над оригінальним застосунком, вирішила зробити ще одну спробу, створивши Superlist.

Superlist – новий додаток для списків справ від творців Wunderlist

Новий застосунок відрізняється від Notion та інших подібних сервісів продуктивності тим, що він не є переповнений масою функцій. Основним призначенням застосунку є ведення списків справ, покупок та будь-чого іншого.

Користувачі зможуть створювати списки та наповнювати їх усіма необхідними нотатками, задачами та файлами, необхідними для виконання того чи іншого проєкту чи плану, а також ділитися цими списками з іншими.

Звісно, не обійшлося й без штучного інтелекту, який зможе допомогти створити список задач із листа чи іншого файлу.

Для індивідуального користування застосунок буде «завжди безплатний», але якщо вам потрібно буде більше ШІ-функцій, інтеграцій та можливість завантажувати більше файлів, є Pro підписка за $8 на місяць.