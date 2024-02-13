Творці Wunderlist випустили новий застосунок для продуктивності – Superlist. Додаток вже доступний для використання на Android, iOS, MacOS та у вебверсії. Про це пише The Verge.

Wunderlist у 2015 році придбала Microsoft для того, щоб перетворити додаток у Microsoft To-Do. Такий ребрендинг означав закриття Wunderlist, але команда, яка працювала над оригінальним застосунком, вирішила зробити ще одну спробу, створивши Superlist.

Новий застосунок відрізняється від Notion та інших подібних сервісів продуктивності тим, що він не є переповнений масою функцій. Основним призначенням застосунку є ведення списків справ, покупок та будь-чого іншого.

Користувачі зможуть створювати списки та наповнювати їх усіма необхідними нотатками, задачами та файлами, необхідними для виконання того чи іншого проєкту чи плану, а також ділитися цими списками з іншими.

Звісно, не обійшлося й без штучного інтелекту, який зможе допомогти створити список задач із листа чи іншого файлу.

Для індивідуального користування застосунок буде «завжди безплатний», але якщо вам потрібно буде більше ШІ-функцій, інтеграцій та можливість завантажувати більше файлів, є Pro підписка за $8 на місяць.