Компанія Collins Aerospace провела випробування скафандра нового покоління для використання на Міжнародній космічній станції. Про це йдеться в повідомленні NASA.

У межах тестувань спеціалісти перевіряли придатність та функціональність скафандра. Випробування проводили під час параболічного польоту літака, на борту якого створили умови невагомості.

Це дозволяє інженерам та науковцям тестувати обладнання та проводити наукові експерименти в умовах, подібних до космічних, не виходячи у відкритий космос.

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Нинішні випробування стали важливим кроком на шляху до розробки скафандра для NASA, який можна буде використовувати для продовження операцій і наукових відкриттів на низькій навколоземній орбіті.

Як відомо, у 2022 році NASA обрало Collins Aerospace для розробки скафандра нового покоління, щоб замінити спорядження, яке астронавти використовують вже кілька десятиліть. Вартість проєкту оцінюється в $97,2 млн.

Розробка призначена для того, щоб покращити можливості NASA щодо виходів у відкритий космос для підтримки технічного обслуговування та експлуатації станції.

Collins Aerospace має намір продовжити випробування. Приміром, компанія планує протестувати скафандр у вакуумній камері, щоб побачити, як обладнання працює в атмосфері, подібній до космічної.