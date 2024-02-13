Ілон Маск вважає, що президент росії володимир путін не може програти у війні. Також він виступив проти ухвалення допомоги Україні. Про це мільярдер заявив американським сенаторам-республіканцям під час дискусії на X Spaces, пише Bloomberg.

До обговорення долучилися противники законопроєкту про подальшу допомогу Україні для боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

Під час дискусії Ілон Маск заявив, що «немає жодного шансу», що володимир путін може програти війну в Україні. Про це він сказав у відповідь на слова одного зі спікерів, який заявив, буцімто люди, які очікують перемоги в Україні, «живуть у світі фантазій».

Коментуючи допомогу нашій країні з боку США, мільярдер заявив про її неефективність.

«Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні», – сказав він про законопроєкт, який передбачає подальшу допомогу Україні.

Ілон Маск також звернув увагу на те, що його часто звинувачують в тому, що він захищає російського президента. Однак, на його переконання, це звинувачення є «абсурдним». У цьому контексті мільярдер додав, що його компанії «напевно, зробили більше для підриву» росії, ніж будь-хто інший. Це, звісно, є абсолютною не правдою, адже окрім активації супутникового інтернету Starlink та передачі обмеженої кількості терміналів на початку повномасштабного вторгнення, внесок компаній Маска у «підрив» росії є мінімальним. Адже ні Tesla зі своїми електромобілями, ні SpaceX не завдали сировинній економіці росії проблем.

Мільярдер також вважає, що на володимира путіна чинять тиск, щоб він довів війну до кінця, оскільки «якщо він відступить, його вб’ють».

Бізнесмен зауважив, що його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей з обох сторін. Проте він висловив сумнів, що домагатися усунути володимира путіна є мудрим рішенням.

«Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні», – заявив він.

На його думку, така людина, швидше за все, буде «ще більш жорстокою», ніж нинішній президент рф.

Нагадаємо, що торік розгорівся скандал через рішення Ілона Маска не активувати Starlink біля Криму. Йдеться про ситуацію, що сталася у 2022 році та про яку стало відомо з уривка біографічної книги про мільярдера.