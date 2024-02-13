Amazon підтвердив, що це не помилка – ваша підписка на Amazon Prime Video більше не включає Dolby Vision HDR або об’ємний звук Dolby Atmos. І це на додачу до реклами, яку Amazon розмістив у сервісі 29 січня. Тепер, коли ви доплачуєте $2,99 на місяць за видалення цієї реклами, ви також можете повернути Dolby Vision і Dolby Atmos.

Видання 4KFilme, протестувало стримінг від Amazon та повідомляє, що їхні телевізори від Sony, LG і Samsung тепер відображають контент у форматі HDR10 із Dolby Digital 5.1. Крім того, 4KFilme пише, що Amazon Prime приховує ці зміни.

«Однак після того, як ми вибрали опцію «без реклами», контент відтворюється у повному «наборі функцій», включаючи Dolby Vision HDR та 3D-звук Dolby Atmos. Опція без реклами не лише пропонується користувачам у спливаючому вікні на початку програми Prime Video (лише один раз), але й завжди знаходиться на видному місці в додатку Prime Video за допомогою власної плитки (синій символ телевізора). Ані в офіційному повідомленні Amazon, ані при виборі додаткової опції ми не знайшли жодних вказівок на те, що Dolby Atmos і Dolby Vision є функціями, які потребують додаткової підписки. Ми вважаємо абсолютно неприйнятним для Amazon просто нав’язувати своїм клієнтам таке зниження якості», – пише видання.

Прессекретар Amazon Кеті Баркер підтвердила The Verge, що це навмисний крок: «Можливості Dolby Vision і Dolby Atmos доступні лише в опції без реклами на відповідних фільмах».

Хоча підвищення цін вже не є чимось незвичним у сфері потокового відео, де Netflix тепер бере $22,99 на місяць за свій 4K-рівень, дещо складно порівнювати ціни Amazon Prime із Netflix

Якщо ви погоджуєтесь на рекламу, Prime Video за $8,99 на місяць – це на долар менше, ніж Disney Plus із рекламою за $9,99 на місяць, хоча Netflix наразі пропонує свою послугу 1080p із рекламою за $6,99 на місяць.