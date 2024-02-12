Українці від початку повномасштабної війни задонатили через банки Monobank уже 1 млрд євро. Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський у Telegram.

«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на Банки від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого», – написав він.

Олег Гороховський також оприлюднив зображення, на якому вказана точна сума донатів у гривні. Вона перевищила 43,681 млрд грн.

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До слова, недавно стало відомо, що Monobank запускає сервіс, який називається «Бойові». Його ідея полягає в донатах на ЗСУ під час відвідування кафе чи ресторанів.

Тепер під час оплати рахунку за QR-кодом у закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран «Бойових». Там користувачі зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.