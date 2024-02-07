Monobank запускає сервіс, який називається «Бойові». Його ідея полягає в донатах на ЗСУ під час відвідування кафе чи ресторанів. Подробицями поділився співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

За його словами, щомісяця українці залишають понад 100 млн грн чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. При цьому він підкреслив, що без Збройних Сил відвідування цих закладів було б неможливим.

«Саме тому ми придумали «Бойові». Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. Ми хочемо стати першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і Бойові», – пояснив Олег Гороховський.

Тепер під час оплати рахунку за QR-кодом у закладах, які активують новий сервіс Monobank, після екрана чайових зʼявиться новий екран «Бойових». Там користувачі зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

«Кожен заклад може додати свою Банку і Бойові підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес. Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і Бойові тим, завдяки кому, ця кава взагалі можлива», – закликав Олег Гороховський.

До слова, торік Monobank придбав сервіс для бронювання столиків TakeUsEat.