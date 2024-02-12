Sony Group купує половину музичного каталогу попзірки Майкла Джексона. Вартість угоди оцінюється в $600 млн. Про це пише Bloomberg із посиланням на Billboard.

У межах угоди Sony Group може отримати не лише частину колекції пісень видатного співака. Йдеться також про композиції інших виконавців, які були придбані лейблом Mijac. Загалом цю купівлю називають найбільшою подібною угодою в історії.

Нагадаємо, що Майкл Джексон помер у 2009 році – йому було 50 років. Але й досі його творчість має шалену популярність. Найбільшим визнанням користуються три альбоми виконавця: «Off the Wall» (1979 рік), «Thriller» (1982 рік) та «Bad» (1987 рік).

В активі Майкла Джексона тринадцять премій «Ґреммі». Крім того, він неодноразово підіймався зі своїми піснями на перший щабель американських чартів продажів.

Наступного року в прокат має вийти новий біографічний фільм про співака. Стрічка матиме назву «Майкл» / Michael.