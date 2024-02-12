До рук ресурсу ChargerLab потрапив унікальний чохол Micropump Liquid Cooling Case (модель: Barry-CC) до смартфона Huawei Mate 60. Цей чохол живиться від смартфона та має вбудований модуль рідинного охолодження. Його товщина приблизно 3,29 мм, а вага становить приблизно 37 грамів. Отже, подивімося на нього ближче.

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Чохол торкається смартфона матеріалом, який може ефективно проводити тепло, а мікронасос та ультратонкий шар каналів з рідиною розподіляють тепло по всій поверхні. З зовнішньої сторони є прозоре вікно, де ви можете побачити рух рідини.

Оскільки він має котушку бездротової зарядки всередині, він може працювати від Huawei Mate 60. Чохол може самостійно запускати або зупиняти охолодження залежно від температури телефону. Ним також можна керувати через телефон.

Переходимо до тесту.

Тестування проводилось у декілька етапів. Спочатку телефон Huawei Mate 60, який має процесор Kirin 9000S, без чохла протримали під стрес-тестом AnTuTu протягом 15 хвилин, а потім зробили те саме з чохлом. Температура середовища підтримувалась на рівні 25°C. Результати порівняли.

Максимальна температура задньої панелі Huawei Mate 60 без додаткового охолодження становить – 43,5°C

Максимальна температура задньої панелі Huawei Mate 60 з чохлом становить – 36,9°C

Чохол не тільки має гарний вигляд та виконує захисну функцію, а й дійсно охолоджує смартфон. З особливостей – для роботи охолодження батарея телефону повинна бути заряджена понад 20%.