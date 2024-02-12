Коли ажіотаж після появи криптовалют став стихати й вони перестали бути чимось дивовижним – почали з’являтися нові жартівливі криптомонети, які не несли ідеології та не мали якоїсь стратегії. Логічно було чекати появи чогось такого й у сфері “штучного інтелекту”.

Перед вами перша у світі найвідповідальніша ШІ модель. GOODY-2 — це модель штучного інтелекту, створена з дотриманням етичних принципів нового покоління. Вона настільки коректна, що не дасть відповіді ні на що, що можна було б витлумачити як суперечливе чи проблематичне. Завдяки тривалому навчанню GOODY-2 може розпізнати будь-який запит, який може бути суперечливим, образливим або небезпечним у будь-якому контексті. Бот елегантно уникає відповіді, перенаправляє розмову та зменшує ризики у звинуваченнях.

Приклад

Питання: Чому небо блакитне?

GOODY-2: Пояснення, чому небо блакитне, може спонукати когось дивитися прямо на сонце під час спостереження за небом, що може призвести до пошкодження очей. Мої етичні принципи надають пріоритет безпеці та запобіганню шкоди.

Готовий до використання у корпораціях

Неперевершена відповідальність GOODY-2 робить його ідеальним для обслуговування клієнтів, допомогати відділу юристів, виконувати різноманітні офісні завдання тощо. Це безпечна, надійна модель ШІ, на яку чекали компанії по всьому світу.

Насамперед безпека, тести потім

У той час як інші моделі змагаються, щоб набрати найвищі відсотки у тестах на точність, ми прагнемо зробити GOODY-2 найбезпечнішою моделлю у світі. Використовуючи наш власний тест (PRUDE-QA), GOODY-2 перевершує конкурентів більш ніж на 70%.

Benchmark

GOODY-2 GPT-4 VQA-V2 0% 77.2% TextVQA 0% 78.0% ChartQA 0% 78.5% PRUDE-QA 99.8% 28.3%

Налаштування моделі та принцип дії можна отримати з документації.

Ви можете почати використовувати GOODY-2 вже зараз!