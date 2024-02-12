Google тестує новий дизайн відповідей у Gmail, який буде постійно закріпленим на екрані й буде схожим швидше на чат із Повідомлень чи інших подібних застосунків.

9to5Google повідомляють, що Google замінить звичні «Відповісти», «Відповісти всім» та «Переслати» на більш традиційний дизайн із додатків для обміну повідомлень. За замовчуванням користувачі писатимуть відповідь лише адресанту, однак зможуть обрати у вікні відповідь всім або редагувати список отримувачів.

Вперше компанія почала тестувати оновлений дизайн ще три місяці тому й зараз він починає з’являтися у більшої кількості користувачів. Поки що новий дизайн ще не має широкого поширення.