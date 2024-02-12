Marvel нарешті показала офіційний тизер довгоочікуваного фільму про нові пригоди Дедпула. Стрічка отримала назву «Дедпул і Росомаха» / Deadpool & Wolverine, а її прем’єра запланована на 26 липня 2024 року.

Тизер починається зі святкування дня народження головного героя, якого грає Раян Рейнольдс. Але свято переривають агенти Управління часовими змінами (TVA), про яких глядачі дізналися з серіалу «Локі» / Loki.

Традиційно для Дедпула тизер фільму сповнений яскравих пригод та гумору. Звісно, ефектно також показана поява Росомахи, до ролі якого повернувся Г’ю Джекман.

Водночас кінокомпанія Kinomania презентувала офіційний український тизер-трейлер фільму.