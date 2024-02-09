Microsoft додасть у Windows 11 вбудовану команду sudo для розробників. Функцію вже тестують у версії Windows 11 Insider Preview Build 26052.

Sudo, скорочення від superuser do, – це широко використовувана команда в системах на основі Unix, як MacOS та Linux, яка дозволяє запускати програми з вищими привілеями безпеки.

«Sudo для Windows – це новий спосіб для користувачів запускати команди з підвищеними правами безпосередньо з сеансу консолі без прав. Це ергономічне та звичне рішення для користувачів, які хочуть підняти команду без необхідності спочатку відкривати нову підвищену консоль», – написали в офіційній заяві.

Наразі Sudo для Windows підтримує три різні параметри конфігурації: у новому вікні (forceNewWindow); з обмеженим введенням (disableInput); вбудований (normal), який найбільше схожий на sudo у Linux.

Windows опублікувала відкритий код цього проєкту на GitHub та пообіцяла розповісти більше подробиць про оновлення у найближчі місяці.