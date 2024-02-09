Microsoft оголосила про низку змін для Copilot, який працює на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє VentureBeat.

Перш за все, йдеться про редизайн веб-версії та мобільних платформ на Android та iOS. Оновлений дизайн тепер має «чистіший» вигляд із більшою кількістю білого простору та меншою кількістю тексту.

Також компанія додала підказки у вигляді каруселі. Такі інструкції показують можливості Copilot та мають покращити користувацький досвід. На зображеннях показано дизайн до та після запроваджених змін:

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Водночас Microsoft розширила функціональність Copilot. Йдеться про нові можливості для створення та редагування зображень завдяки ШІ. Користувачі отримали змогу застосовувати різні ефекти, не залишаючи інтерфейсу Copilot.

Передплатники Copilot Pro на додаток до цього матимуть додаткові опції, як от зміни розмірів та повторну генерацію зображень.

Крім цього, Microsoft оголосила про наміри незабаром запустити інструмент Designer GPT, щоб користувачі могли візуалізувати в Copilot свої ідеї.

Серед іншого стало відомо й про вдосконалену модель штучного інтелекту Deucalion для Copilot. Поки невідомо, на чому вона базується. Але є припущення, що на версії GPT-4, яку інженери Microsoft допрацювали для своїх цілей.

Однак компанія не обмежилася лише змінами. Вона також представила ролик до першої річниці запуску сервісу та кампанії Super Bowl LVIII.