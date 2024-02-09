KOLO розігрує кастомізовану хромовану PS5 та геймпад Dualsense за донат на FPV-дрони для роботи 110 ОМБр поблизу Авдіївки. Про це повідомили у фонді.

Волонтери стверджують, що це – єдина хромована PS5 у світі. Її виготовили спеціально для збору «Захист рубежів», і позмагатися за неї може кожен.

«Умови розіграшу дуже прості – потрібно лише задонати від 100 грн. Кожні 100 грн – це 1 шанс на перемогу, чим більший донат – тим більше шансів поставити блискучу консоль у себе вдома», – йдеться у повідомленні фонду.

Розіграш відбудеться 14 лютого за допомогою сервісу random.org, а його результати повідомлять у соцмережах фонду KOLO. Задонатити можна або на сайті KOLO, або через офіційну монобанку збору.

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Це – не перший подібний розіграш від KOLO та 110 ОМБр. Раніше відбувся розіграв геймпаду Dualshock для PS4, корпус якого виготовили з переплавленої гільзи від 152 мм артилерійського снаряду.

Також було розіграно геймпад Dualsense для PS5 в корпусі з переплавлених гільз 12,7 мм від великокаліберного кулемету Browning М2. Завдяки цим геймпадам було зібрано 1,5 млн грн на FPV для 110 ОМБр.