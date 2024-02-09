Google, Apple, Meta, Microsoft та низка інших великих технологічних компаній приєдналися до нового Інституту-консорціуму з безпеки ШІ (AISIC), який створили в США. Про це повідомляє Engadget.

Загалом до цієї ініціативи долучилися понад 200 компаній та організацій, перелік яких можна побачити за посиланням. Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що члени AISIC працюватимуть над діями, викладеними в указі президента США Джо Байдена щодо ШІ.

«Уряд США відіграє важливу роль у встановленні стандартів і розробці інструментів, необхідних для зниження ризиків і використання величезного потенціалу штучного інтелекту», – заявила вона.

Нагадаємо, що минулого жовтня Білий дім оприлюднив розпорядження про регулювання штучного інтелекту. Тоді перелічені директиви назвали «найсильнішим набором заходів, які коли-небудь вживав будь-який уряд у світі» для захисту того, як ШІ впливає на американських громадян.

Робота консорціуму тільки починається. Але Міністерство торгівлі США заявляє, що він представляє найбільшу кількість команд із тестування та оцінки у світі.