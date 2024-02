Аркада про оператора українських бойових дронів Death From Above отримала новий трейлер та дату релізу. Гра вийде з Дочасного доступу напередодні другої річниці початку повномасштабного вторгнення – 22 лютого 2024 р.

Нагадаємо, гру Death From Above розробляє фінська студія Rockodile у співпраці з німецьким видавництвом Lesser Evil та українськими виробниками військового програмного забезпечення, як-от «Аеророзвідка» та «ГІС Арта». За геймплеєм Death From Above – це аркада з елементами сатири.

Lesser Evil та Rockodile передають 30% прибутку від гри українським благодійним фондам «Повернись живим» та «Армія дронів». Щойно компанії компенсують витрати на розробку та випуск гри, доля пожертв зросте до 70%. Поки гра перебувала у Дочасному доступі, розробники вже переказали українським благодійним організаціям понад 10 тисяч євро.

Серед іншого гра Death From Above переведена на достатньо рідкісні для Steam мови, як то грузинська та білоруська, які репрезентують іноземні добровольчі підрозділи, що воюють за Україну. Крім того, це перша у світі гра, яка має кримськотатарську локалізацію, створену носіями мови.

Death From Above версії 1.0 вийде 22 лютого 2024 р. Фінальна версія містить нові місії, завершену сюжетну частину, новий ігровий режим, нові досягнення, нові локалізації та чимало іншого.

Вартість базової версії Death From Above – 225 грн. Death From Above Supporter Bundle з додатковими скінами St. Javelin, NAFO Fella, Aerorozvidka та саундтреком до гри коштує 460 грн з поточною знижкою у 10%.

Станом на зараз Death From Above має дуже схвальні відгуки та Steam-рейтинг 96/100 на основі 260 відгуків.