Ubisoft підтвердила релізне вікно Assassin’s Creed Red та Star Wars Outlaws. Нова пригода у всесвіті «Зоряних Війн» вийде у 2024 році, а історія про асасинів у Японії – у фінансовому 2025 році.

Про це компанія сповістила у своєму фінансовому звіті:

«Рухаючись вперед, ми готуємося до дуже перспективного набору ігор на 2025 фінансовий рік, включаючи майбутній вихід Star Wars Outlaws у 2024 році, який має стати важливою віхою в індустрії відеоігор, особливо враховуючи незаперечну привабливість цієї легендарної франшизи, яка вперше матиме відкритий світ, а також Assassin’s Creed Codename Red, дії якої відбуватимуться в феодальній Японії», – йдеться у звіті.

У звіті також зазначили, що більше про Star Wars та Assassin’s Creed, а разом із тим про інші ігри, розкажуть у травні.

Варто зазначити, що 2025 фінансовий рік Ubisoft починається у квітні та триватиме до березня 2025 року, отже нова Assassin’s Creed також може вийти до кінця 2024.