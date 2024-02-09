Компанія Apple випустила релізні версії своїх програм Apple TV, Music та Devices для операційної системи Windows. З минулого року їх вже можна було встановити з Microsoft Store, але це були превʼю-версії, а тепер відбувся фінальний реліз.

Як і під час тестування, нові програми Apple для Windows забезпечують доступ користувачів до наступних можливостей:

Music дозволяє слухати всю музичну бібліотеку Apple Music, включаючи завантажені з iTunes пісні, пропонує 90 мільйонів пісень, персоналізовані рекомендації та радіостанції, а також синхронізує музику з усіма вашими пристроями Apple;

TV надає доступ до Apple TV+, фільмів та телешоу з iTunes Store, дає можливість завантажувати контент для перегляду в автономному режимі та підтримує Dolby Atmos та HDR для покращеного звуку та зображення;

Devices синхронізує iPhone, iPad та iPod touch з ПК з Windows, дозволяє резервувати та оновлювати програмне забезпечення iOS-пристроїв, а також дає можливість управляти їх налаштуваннями.

Нові програми Apple призначені для встановлення на компʼютери з Windows 10 або 11.