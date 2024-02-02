Google запускає новий інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він називається ImageFX та базується на моделі Imagen 2, повідомляє TechCrunch.

Інструмент пропонує користувачам створювати та редагувати зображення, використовуючи підказки. І хоча це вміють й інші ШІ-генератори зображень, продукт від Google має свої особливості.

Приміром, ImageFX пропонує «виразні фішки» – це ключові слова, які дозволять користувачам експериментувати з «суміжними вимірами» своїх творінь та ідей.

«Розроблений для експериментів і творчості, ImageFX дозволяє вам створювати зображення за допомогою простої текстової підказки, а потім легко модифікувати їх за допомогою нового підходу до підказок із використанням виразних фішок», – пояснили в Google.

Компанія також вжила заходів, щоб унеможливити використання ImageFX не за призначенням. З-поміж іншого йдеться про обмеження «проблемних результатів», таких як насильство, образливий і сексуально відвертий контент.

Крім того, в Google провели велике тестування та створили «червоні команди» для виявлення й пом’якшення потенційно шкідливого чи проблемного контенту.

Зображення, які створюватимуться за допомогою ImageFX, позначатимуться водяними знаками у межах технології SynthID. Це слугуватиме додатковим заходом безпеки.

Нагадаємо, що минулого літа Google почав тестувати технологію SynthID для розпізнавання зображень, створених ШІ. Водяний знак вбудовується в окремі пікселі зображення, тому людське око не здатне буде його побачити, зате розпізнаватиме комп’ютер.

Восени Google анонсував технологію SynthID для розпізнавання музики, яку створює ШІ.