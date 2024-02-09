Сяолан Чжан, колишній працівник Apple, якого в 2018 році звинуватили в крадіжці документів компанії, зокрема технологій, пов’язаних із розробкою безпілотного авто, отримав вирок – 4 місяці у в’язниці та штраф у розмірі $146 984. Про це повідомляє 9to5Mac.

Вперше Чжана звинуватили у крадіжці ще у 2018 році, коли він взяв відпустку по догляду за дитиною та поїхав до Китаю. По закінченню відпустки він повідомив компанію, що не повернеться. Натомість там він приєднався до стартапу XMotors.

XMotors це китайський стартап який займається розробкою автономних технологій для автомобілів. Apple стверджувала, що помітила дивну поведінку під час його звільнення, через що було ініційоване розслідування.

Під час нього було виявлено, що Чжан викрадав файли, зокрема 25-сторінковий документ із інженерною схемою монтажної плати для автономного автомобіля з Project Titant. У 2018 році його визнали невинним, проте в 2022 році він визнав провину, а зараз отримав вирок.