У Норвегії, яка вважається раєм для електромобілів, у січні 2024 р. було зареєстровано 5122 автомобілі, серед яких 4717 були повністю електричними, що складає 92,1% від усіх реєстрацій. Про це пишуть CleanTechnica.

Найпопулярнішою автівкою залишається Tesla Model Y, яка знову посіла перше місце в рейтингу моделей з 962 новими реєстраціями, випередивши Hyundai Kona (282) і Nissan Leaf (263).

У порівнянні з січнем 2023 року, приріст реєстрації електромобілів виріс на 281%. Тут також варто зазначити, що січень є одним з найслабших місяців за кількістю реєстрацій.

За 2023 рік найбільшим місяцем за реєстраціями в Норвегії був березень. Тоді придбали 19366 авто з яких 16811 були електричними. Загалом за 2023 рік у Норвегії зареєстрували 104590 електромобілів і 10169 гібридів, це 82,4% від усіх автівок.