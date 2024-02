Apple TV+ показала трейлер серіалу Manhunt / «Полювання за вбивцею», присвяченого замаху на президента Авраама Лінкольна та пошукам його вбивці.

Створенням серіалу займається сценаристка та продюсерка Моніка Белецькі, яка працювала над такими шоу як Fargo (3 сезон), The Leftovers та Parenthood.

Заснований на науково-популярному бестселері Джеймса Л. Свонсона, який отримав Премію Едгара Алана По, Manhunt – це конспірологічний трилер про один із найвідоміших, але найменш зрозумілих злочинів в історії та дивовижну історію полювання на Джона Вілкса Бута після вбивства Авраама Лінкольна.

У ролі актора-вбивці Джона Бута знявся північноірландський актор Ентоні Бойл (The Plot Against America, Masters of the Air). Людину, яка полює на нього, військового міністра Едвіна Стентона, зіграв англійський актор Тобайас Мензіс (Outlander, Rome, The Crown).

Manhunt – це лімітована серія з 7 епізодів, показ якої на Apple TV+ розпочнеться 15 березня 2024 р.