Реліз космічної стратегії в реальному часі Homeworld 3 знову відкладається. Нова дата виходу – 13 травня. Про це розробники з Blackbird Interactive повідомили в офіційній заяві.

Після запуску публічного демо, розробники зібрали відгуки від спільноти та окремої групи гравців, яким дали можливість пройти гру повністю. Це привело до появи додаткових ідей і перспектив, над якими Blackbird Interactive треба ще попрацювати.

Внаслідок цього, гру вирішили перенести з 8 березня на 13 травня.

«Після ретельного аналізу відгуків ми прийняли рішення відкласти глобальний запуск Homeworld 3 до 13 травня з раннім доступом 10 травня, щоб доробити останні налаштування, необхідні для забезпечення того рівня якості, якого ми прагнемо, а ви заслуговуєте. Сказати, що ви, як спільнота гравців, терпляче чекали цієї наступної частини, було б не сказати нічого, і ми глибоко вдячні за це», – йдеться у заяві.

Розробники продовжать інформувати спільноту про майбутні зміни на офіційних сторінках гри.

До речі, безплатне демо гри можна спробувати ще до 12 січня у Steam та Epic Games Store.