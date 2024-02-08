Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games. Сторони також співпрацюватимуть над створенням абсолютно нового ігрового та розважального всесвіту. Про це йдеться в оголошенні на сайті Disney.

«Наші нові захоплюючі відносини з Epic Games об’єднають улюблені бренди та франшизи Disney з надзвичайно популярною Fortnite у трансформаційному новому ігровому та розважальному всесвіті», – заявив гендиректор Walt Disney Company Боб Айгер.

Користувачі зможуть грати, передивлятися, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar та інших.

За інформацією Disney, новий розважальний всесвіт працюватиме на рушії Unreal Engine.

«Disney була однією з перших компаній, яка повірила в потенціал об’єднання їхніх світів із нашими у Fortnite, і вони використовують Unreal Engine у своєму портфоліо», – сказав гендиректор Epic Games Тім Суїні.

Він підкреслив, що сторони зараз співпрацюють над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об’єднає спільноти Disney та Fortnite.