Walt Disney Company інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games. Сторони також співпрацюватимуть над створенням абсолютно нового ігрового та розважального всесвіту. Про це йдеться в оголошенні на сайті Disney.
«Наші нові захоплюючі відносини з Epic Games об’єднають улюблені бренди та франшизи Disney з надзвичайно популярною Fortnite у трансформаційному новому ігровому та розважальному всесвіті», – заявив гендиректор Walt Disney Company Боб Айгер.
Користувачі зможуть грати, передивлятися, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar та інших.
За інформацією Disney, новий розважальний всесвіт працюватиме на рушії Unreal Engine.
«Disney була однією з перших компаній, яка повірила в потенціал об’єднання їхніх світів із нашими у Fortnite, і вони використовують Unreal Engine у своєму портфоліо», – сказав гендиректор Epic Games Тім Суїні.
Він підкреслив, що сторони зараз співпрацюють над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об’єднає спільноти Disney та Fortnite.
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