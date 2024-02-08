Автори фантастичної наративної головоломки Cognition Method, а це здебільшого українські розробники, які працюють в великих закордонних ігрових студіях, оголосили про початок альфа-тесту гри на платформі G.Round.

G.Round – це платформа-модератор між інді-розробниками та гравцями, які хочуть взяти участь в альфа- чи бета-тестуванні нових проєктів, щоб познайомитися з іграми та допомогти їх авторам. Зареєструватися на G.Round та отримати доступ до поточних тестувань може кожен бажаючий.

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Альфа-тест Cognition Method на G.Round відбудеться з 8 лютого по 7 березня 2024 р. А на квітень 2024 р. автори планують бета-тест вже на Steam.

Нагадаємо, Cognition Method – це головоломка від першої особи, автори якої надихалися такими класичними фантастичними книгами/фільмами як 2001: A Space Odyssey та Solaris. Події гри відбуваються у химерному світі Куба, загадкового артефакту, знайденого у космосі, де ваш власний розум будує лабіринт, з якого ви маєте вибратися.