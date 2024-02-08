Автори фантастичної наративної головоломки Cognition Method, а це здебільшого українські розробники, які працюють в великих закордонних ігрових студіях, оголосили про початок альфа-тесту гри на платформі G.Round.

G.Round – це платформа-модератор між інді-розробниками та гравцями, які хочуть взяти участь в альфа- чи бета-тестуванні нових проєктів, щоб познайомитися з іграми та допомогти їх авторам. Зареєструватися на G.Round та отримати доступ до поточних тестувань може кожен бажаючий.

Cognition Method
Cognition Method
Cognition Method
Cognition Method
Cognition Method
Cognition Method
Cognition Method
Розпочалось альфа-тестування фантастичної гри Cognition Method, над якою працюють українські розробники
Розпочалось альфа-тестування фантастичної гри Cognition Method, над якою працюють українські розробники

Альфа-тест Cognition Method на G.Round відбудеться з 8 лютого по 7 березня 2024 р. А на квітень 2024 р. автори планують бета-тест вже на Steam.

Нагадаємо, Cognition Method – це головоломка від першої особи, автори якої надихалися такими класичними фантастичними книгами/фільмами як 2001: A Space Odyssey та Solaris. Події гри відбуваються у химерному світі Куба, загадкового артефакту, знайденого у космосі, де ваш власний розум будує лабіринт, з якого ви маєте вибратися.