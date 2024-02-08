Спеціалісти Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) успішно випробували чотирилапого робота-собаку для радіаційного захисту. Під час тесту він мав патрулювати та перевіряти обладнання в невеликій секції Великого адронного колайдера. Про це пише The Register.

ВАК – це найбільший у світі прискорювач елементарних частинок, збудований поблизу Женеви. В межах роботи тут обов’язково опікуються питаннями захисту від іонізуючого випромінювання.

Роботи вже тривалий час залучені у відповідні перевірки. Проте вони мають певні обмеження та не здатні долати перешкоди на своєму шляху. Приміром, йдеться про великі пучки дротів та труб на підлозі, які колісні роботи не можуть об’їхати.

Тому в CERN звернули увагу на робота, схожого на собаку, компанії Unitree. Йдеться про модель Go1 вартістю $2700. В організації перевірили її ефективність.

Робот успішно впорався з першим тестом на радіаційний захист – пройшов вузькими коридорами та піднявся сходами, щоб дослідити навколишнє середовище за допомогою датчиків і камер.

Під час випробування не виникло жодних проблем – робот був абсолютно стабільним протягом всієї перевірки.